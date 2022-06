VIDEO | DE LAURENTIIS INDAGATO: PARTONO LE PERQUISIZIONI! (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del Napoli Aurelio De LAURENTIIS è INDAGATO insieme ad altri quattro esponenti del consiglio di amministrazione. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sull’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen dalla società francese del Lille. A dare la notizia è il Mattino, che attraverso il suo sito ufficiale così riporta: “il Presidente del Napoli Aurelio De LAURENTIIS è INDAGATO per falso in bilancio, in relazione all’affare che ha portato Osimhen a vestire la maglia azzurra”. La Guardia di Finanza, si legge, sta eseguendo le perquisizioni a Castel Volturno, a Roma e in Francia. Il contratto del trasferimento di Victor Osimhen al Napoli – sequestrato dagli inquirenti, secondo la medesima fonte – è finito già nei mesi scorsi nel mirino della giustizia sportiva in merito al caso plusvalenze, che ha poi ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del Napoli Aurelio Deinsieme ad altri quattro esponenti del consiglio di amministrazione. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sull’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen dalla società francese del Lille. A dare la notizia è il Mattino, che attraverso il suo sito ufficiale così riporta: “il Presidente del Napoli Aurelio Deper falso in bilancio, in relazione all’affare che ha portato Osimhen a vestire la maglia azzurra”. La Guardia di Finanza, si legge, sta eseguendo le perquisizioni a Castel Volturno, a Roma e in Francia. Il contratto del trasferimento di Victor Osimhen al Napoli – sequestrato dagli inquirenti, secondo la medesima fonte – è finito già nei mesi scorsi nel mirino della giustizia sportiva in merito al caso plusvalenze, che ha poi ...

