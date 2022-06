Ultime Notizie – Maturità 2022, Cacciari: “Esame serve se è di qualità, così è una stupidaggine” (Di martedì 21 giugno 2022) L’Esame di Maturità “attuale se lo abolisci, è lo stesso, è una tale stupidaggine“. così Massimo Cacciari commenta con l’Adnkronos il punto di vista del direttore editoriale di ‘Libero’, Vittorio Feltri, convinto che l’Esame vada abolito perché conta il percorso già fatto per arrivare all’ultimo anno. Tuttavia per Cacciari “se deve far fede solo il percorso che si fa per arrivare ad un Esame, allora andrebbero aboliti anche gli esami di Laurea. Che discorso è? Il punto è quale tipo di Esame si fa. Se gli esami sono tipo concorsi a quiz, allora meglio abolire tutto. E’ chiaro. Il tema, insomma, non è Esame sì o Esame no. E’ la qualità della prova che fa la differenza“. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) L’di“attuale se lo abolisci, è lo stesso, è una tale“.Massimocommenta con l’Adnkronos il punto di vista del direttore editoriale di ‘Libero’, Vittorio Feltri, convinto che l’vada abolito perché conta il percorso già fatto per arrivare all’ultimo anno. Tuttavia per“se deve far fede solo il percorso che si fa per arrivare ad un, allora andrebbero aboliti anche gli esami di Laurea. Che discorso è? Il punto è quale tipo disi fa. Se gli esami sono tipo concorsi a quiz, allora meglio abolire tutto. E’ chiaro. Il tema, insomma, non èsì ono. E’ ladella prova che fa la differenza“. ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - sole24ore : ?? #Ucraina, il governo di #Kiev critico verso colosso italiano #Danieli: «Sostenere il complesso militare russo è c… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - SampNews24 : #Giordano-#Piacenza, fumata bianca vicina: sì della #Sampdoria al prestito - sole24ore : ?? Il super missile balistico intercontinentale #Sarmat sarà operativo in #Russia entro la fine dell’anno. Lo ha det… -