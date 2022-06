Ultime Notizie – L’estate inizia con Caronte | caldo record in arrivo sull’Italia

(Di martedì 21 giugno 2022) 21 giugno 2022, ore 11.14: il sole si ferma per un attimo sul punto più alto sopra l’equatore celeste, per poi riabbassarsi lentamente. Ecco il solstizio, con la parola ad indicare proprio l’apparente sosta del sole nel ‘punto più alto del cielo’ con il giorno più lungo dell’anno nel nostro emisfero (circa 15 ore e 14 minuti). Da domani le giornate inizieranno ad accorciarsi, mentre ilafricano inizierà ad allungarsi, ad espandersi come una ‘vampata’ su tutta l’Italia. L’anticiclonedall’Algeria invaderà il nostro paese per almeno 10 giorni con temperature africane fino a 43/44°C all’ombra, e non escludiamo purtroppo valori anche più alti. La vampata disarà quindi un mix di vapore e luce calda, un lampo bollente infernale. Le condizioni saranno torride con una canicola esagerata per il periodo. Lorenzo Tedici, ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - gazzettamantova : Il calciomercato del Mantova, le ultime notizie di @maxbiribanti #Calciomercato #Calcio #seriec - TuttoASRoma : Roma, arriva Celik: Mourinho rispolvera la difesa a quattro - infoitinterno : Covid, 16.571 nuovi casi e 59 decessi in ultime 24 ore - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia - ilFattoMolfetta : FESTA EUROPEA DELLA MUSICA: MOLFETTA FESTEGGIA CON LA IV EDIZIONE DI PIANO & FRIENDS -

Il Sole 24 ORE

Nelleore della giornata di ieri si era registrata un'accelerata per Romelu Lukak u, mentre ... in serata erano arrivate buone. Come riportato da Sportmediaset , ieri sera l'Inter ha ...'I rinforzi Numeri non ne posso fare, ma secondo le richieste ne servono più di 100 per avere il controllo del territorio'. Così il sindaco mentre esce dal palazzo del Consiglio comunale in via Verdi ... Ucraina, ultime notizie. Draghi cerca l'intesa sull’invio di armi. Oggi nuovo vertice Negli ultimi tempi il mercato indiano del lusso si sta sviluppando molto e in pochi anni diventerà un mercato importante per le aziende sia occidentali che indiane. Si prevede che l’India sarà un merc ...Con i 32-35 gradi degli ultimi giorni, quasi nessuno si adeguerà: i ballerini si presenteranno (probabilmente) in bermuda, le ballerine in top. E va bene. Gli abiti fuori contesto non rovineranno ...