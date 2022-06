Ultime Notizie – Grillo e la scissione di Di Maio: “Non posso rispondere” (Di martedì 21 giugno 2022) di Beppe Grillo sull’addio di Luigi Di Maio, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Il garante del M5S dribbla la domanda dell’Adnkronos ricorrendo alla consueta ironia: “Ah, attenda un attimo…Paaarviiiiin – si appella alla moglie – siamo abbonati? Mi spiace, non siamo abbonati, non posso risponderle“, dice riagganciando il telefono. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) di Beppesull’addio di Luigi Di, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Il garante del M5S dribbla la domanda dell’Adnkronos ricorrendo alla consueta ironia: “Ah, attenda un attimo…Paaarviiiiin – si appella alla moglie – siamo abbonati? Mi spiace, non siamo abbonati, nonrisponderle“, dice riagganciando il telefono. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - sole24ore : ?? #Ucraina, il governo di #Kiev critico verso colosso italiano #Danieli: «Sostenere il complesso militare russo è c… - sole24ore : ?? L’ambasciatore italiano in #Russia è stato convocato dal ministero degli Esteri russo: - COOPapERino21 : Ultime notizie Superbonus 110%: approvata importante risoluzione al Senato - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (21/06/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -