Treviglio | chiude l’ufficio del giudice di pace e scoppia la polemica Imeri | “Troppo costoso”

(Di martedì 21 giugno 2022). “Non ci sono soldi” e la Giunta decide diredeldi. Non solo, c’è anche carenza di personale all’interno del Comune e l’Amministrazione punta a recuperare i quattro dipendenti che aveva “prestato” aldeldiper permettere al servizio di rimanere in essere quando il tribunale, nel 2014, era stato chiuso. La delibera verrà portata in Consiglio comunale il 28 giugno e sarà sottoposta a votazione. Nel frattempo la minoranza va all’attacco. Laura Rossoni del Pd scrive sulla sua pagina Facebook: “Zitto zitto e senza alcun confronto il sindaco Juridecide che ildinon serve più. Pronto a fare ...

Pubblicità

giove_luna : Giudice di Pace, costi insostenibili: il Comune di Treviglio lo chiude - Prima Bergamo - AmoBergamo : #Bergamo Giudice di Pace, costi insostenibili: il Comune di Treviglio lo chiude -

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

casalingo di Locatelli controe la concomitanza della sfida tra Padova e Bologna, non permettevano calcoli. Rari Nantes Imperiaa quota 22 punti (+ 4 dai pericolosi play - out) una ...Il Comune diha deciso di non tenere più aperto l'ufficio del Giudice di pace in via Bellini. Treviglio, chiude il giudice di pace Priva di Comba, volata in Ungheria in settimana per il Mondiale, e del centroboa Mirabella, bloccata da impegni famigliari, la squadra di Enrico Gerbò ha conquistato i tre punti, senza badare a possib ...il sorprendente k.o. casalingo di Locatelli contro Treviglio e la concomitanza della sfida tra Padova e Bologna, non permettevano calcoli. Rari Nantes Imperia chiude a quota 22 punti (+ 4 dai ...