Tesoro di San Gennaro | anche Servillo nell’audioguida della Cappella

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una nuova audioguida per ladeldi San, con la voce di attori come Toni, Nunzia Schiano e Patrizio Rispo e del drammaturgo Maurizio De Giovanni. E’ Undi audioguida, progetto di narrazione e valorizzazione, che rientra nella nuova conduzione delle attività museali curate dall’azienda D’Uva. Contenuti rinnovati, la partecipazione di attori e artisti contemporanei e la composizione di musiche originali per rendere la visita alun’esperienza moderna: i testi dell’audioguida sono stati scritti da Ilaria D’Uva e Francesco Ummarino e interpretati artisti e personaggi strettamente legati alla cultura partenopea. Fra chi ha aderito al progetto, ...

Pubblicità

TravelacademyIt : #travel #news : Anche Servillo nell'audioguida del Tesoro di San Gennaro - maxcerrito66 : Presentazione materiali Audioguida della Cappella del Tesoro di San Gennaro - sjgiardini : RT @MariaWedde: Cappella del tesoro di San Gennaro. Duomo di Napoli. Italy - JGazui : RT @MariaWedde: Cappella del tesoro di San Gennaro. Duomo di Napoli. Italy - NegronPerdomo : RT @MariaWedde: Cappella del tesoro di San Gennaro. Duomo di Napoli. Italy -

Agenzia ANSA

Il 27 luglio, alle ore 18, sul waterfront diGirolamo - Fesca, si terrà "A ciel sereno", un ... si terrà "Con la lente di ingrandimento", un'intrigante caccia alletteraria a squadre tra ...MUTSEU " MUSEO DELE AREA ARCHEOLOGICA DI SANT'EULALIA A CAGLIARI Il Museo delè uno ... VicoloLucifero 71 8. PALAZZO DI CITTÀ DI CAGLIARI Una delle sedi espositive dei Musei Civici ... Anche Servillo nell'audioguida del Tesoro di San Gennaro Una nuova audioguida per la Cappella del Tesoro di San Gennaro, con la voce di attori come Toni Servillo, Nunzia Schiano e Patrizio Rispo e del drammaturgo Maurizio De Giovanni. (ANSA) ...La festa di San Giovanni dà il via ufficiale all’estate torinese e anche per questa occasione i Musei Reali di Torino hanno in programma tante attività per grandi e piccoli. Martedì 21 giugno, in occa ...