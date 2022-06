Scherma | Campionati Europei 2022 | è un’Italia da record ad Antalya

(Di martedì 21 giugno 2022) E’per l’Italia aidi. Con l’oro del fioretto maschile e l’argento della spada femminile a squadre vinti oggi, la nostra Nazionale porta a dodici il numero totale di medaglie vinte, che rappresenta il maggior numero di sempre. Giornata ricca di soddisfazioni anche quella odierna. Nel fioretto maschile Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi si sono laureati campioni d’Europa. Gli azzurri hanno prima battuto 45-14 la Turchia, poi 45-33 la Gran Bretagna e 45-19 la Spagna. Anche il match conclusivo contro la Francia, oro olimpico a Tokyo 2020 seppur rimaneggiata per la rassegna continentale, ha visto gli azzurri in vantaggio dall’inizio fino al 45-38 con cui hanno chiuso i conti e hanno fatto risuonare l’inno di Mameli all’interno ...

