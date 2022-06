Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: Ding Liren-Caruana e Nepomniachtchi-Firouzja le sfide più attese del quarto turno (Di martedì 21 giugno 2022) Il Torneo dei Candidati, dopo il primo giorno di riposo, riprende la propria marcia, e lo fa con Fabiano Caruana e Ian Nepomniachtchi che si ripresentano a Madrid da leader a quota 2 punti. L’italoamericano e il russo (che gioca sotto bandiera FIDE) sono però attesi da due confronti che fanno drizzare le antenne agli appassionati. L’uno, infatti, sfida col Nero il cinese Ding Liren, che ha bisogno urgente di rilanciare le proprie speranze di diventare il primo cinese sfidante al titolo mondiale, l’altro gioca con il Bianco contro Alireza Firouzja, il che si spiega praticamente da solo. Tra Ding Liren e Caruana i precedenti sono favorevoli all’asiatico, che ha vinto 3 partite e ne ha perse 2 con 6 patte a cadenza ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Ildei, dopo il primo giorno di riposo, riprende la propria marcia, e lo fa con Fabianoe Ianche si ripresentano a Madrid da leader a quota 2 punti. L’italoamericano e il russo (che gioca sotto bandiera FIDE) sono però attesi da due confronti che fanno drizzare le antenne agli appassionati. L’uno, infatti, sfida col Nero il cinese, che ha bisogno urgente di rilanciare le proprie speranze di diventare il primo cinese sfidante al titolo mondiale, l’altro gioca con il Bianco contro Alireza, il che si spiega praticamente da solo. Trai precedenti sono favorevoli all’asiatico, che ha vinto 3 partite e ne ha perse 2 con 6 patte a cadenza ...

