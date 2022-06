Osti dice no allo Spezia | resterà alla Sampdoria

(Di martedì 21 giugno 2022) . Il dirigente blucerchiato ha preso la sua decisione Carlorimarrà. A comunicarlo è stato lui stesso al club blucerchiato durante la giornata odierna. Il dirigente ha sciolto ogni dubbio e ha optato per la permanenza nel club blucerchiato, con il quale ha un contratto che scade nel 2023. Come raccolto dredazione di sampnews24.com,ha declinato la proposta delloe, al termine di un fitto colloquio con il presidente Marco Lanna e l’avvocato Antonio Romei, ha confermato la propria posizione all’interno del club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

