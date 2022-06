Nuoto, Nicolò Martinenghi sfiora il successo per 3 centesimi: è argento mondiale nei 50 rana (Di martedì 21 giugno 2022) Tre centesimi sono costati a Nicolò Martinenghi l’oro nei 50 rana ai Mondiali 2022 di Nuoto in vasca lunga a Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena l’atto conclusivo ha riservato un po’ d’amarezza al lombardo che, presentatosi con il miglior tempo delle semifinali, sperava ovviamente di concedere il bis su questa distanza dopo l’oro nei 100 metri. Stavolta qualcosa non è andato per il verso giusto e si tratta probabilmente del tuffo, un particolare fondamentale in una prova di questo genere. L’azzurro, infatti, si è trovato nella condizione di inseguire l’americano Nic Fink che, invece, è stato bravissimo a trovare soprattutto nel primo 25 metri una grande velocità, gestendo fino alla fine e toccando la piastra in 26.45. 26.48, invece, per Tete che comunque ha ottenuto un’altra medaglia ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Tresono costati al’oro nei 50ai Mondiali 2022 diin vasca lunga a Budapest (Ungheria). Nella Duna Arena l’atto conclusivo ha riservato un po’ d’amarezza al lombardo che, presentatosi con il miglior tempo delle semifinali, sperava ovviamente di concedere il bis su questa distanza dopo l’oro nei 100 metri. Stavolta qualcosa non è andato per il verso giusto e si tratta probabilmente del tuffo, un particolare fondamentale in una prova di questo genere. L’azzurro, infatti, si è trovato nella condizione di inseguire l’americano Nic Fink che, invece, è stato bravissimo a trovare soprattutto nel primo 25 metri una grande velocità, gestendo fino alla fine e toccando la piastra in 26.45. 26.48, invece, per Tete che comunque ha ottenuto un’altra medaglia ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ANCORA MARTINENGHI! ???? Argento mondiale per Nicolò per soli 3 centesimi! Seconda volta sul podio per lui a Budapes… - Coninews : Un'impresa leggendaria ?????? Nella vasca di Budapest Nicolò #Martinenghi entra nella storia del nuoto tricolore.… - Eurosport_IT : CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ???????? Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro nei 100 rana alla rassegna iridata… - matuttoappost : RT @Eurosport_IT: ANCORA MARTINENGHI! ???? Argento mondiale per Nicolò per soli 3 centesimi! Seconda volta sul podio per lui a Budapest dopo… - indoubtaboutall : RT @Eurosport_IT: ANCORA MARTINENGHI! ???? Argento mondiale per Nicolò per soli 3 centesimi! Seconda volta sul podio per lui a Budapest dopo… -