Monza, Ranocchia: «Per me è un piacere lavorare con Berlusconi e Galliani» (Di martedì 21 giugno 2022) . Le dichiarazioni del difensore Andrea Ranocchia ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Monza. Eccole: «Sono davvero molto contento. Con i nerazzurri lascio tanti ricordi, amici e un grande bagaglio di esperienza. Adesso mi aspetta questa nuova avventura e sono davvero entusiasta di intraprenderla. Sono stato avversario per tanti anni di Galliani e Berlusconi. Ci abbiamo scherzato prima, sono due personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sarà un grande piacere lavorare per loro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) . Le dichiarazioni del difensore Andreaha rilasciato le sue prime parole da giocatore del. Eccole: «Sono davvero molto contento. Con i nerazzurri lascio tanti ricordi, amici e un grande bagaglio di esperienza. Adesso mi aspetta questa nuova avventura e sono davvero entusiasta di intraprenderla. Sono stato avversario per tanti anni di. Ci abbiamo scherzato prima, sono due personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sarà un grandeper loro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Monza, in corso le visite di #Ranocchia: nel pomeriggio la firma sul contratto - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #MONZA, FATTA PER L'ARRIVO DI ANDREA #RANOCCHIA: PER IL DIFENSORE DUE ANNI DI CONTRATTO #SkyCalciomercato #SkySport - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fatta per l'arrivo di Andrea #Ranocchia - alessiomagno1 : Stamani ho letto che Ranocchia andrà al Monza; non è un fuoriclasse, non è un top player, ma a me dispiace. Per me… - infoitsport : Monza, oggi è il giorno di Ranocchia: visite e firma sul contratto biennale per il difensore -