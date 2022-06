Meteo | arriva Caronte | picchi fino a 43Â° giovedì ' bollino rosso' in 5 città

Meteo: arriva Caronte, picchi fino a 43°. giovedì 'bollino rosso' in 5 città (Di martedì 21 giugno 2022) Il team del sito www.iLMeteo.it, conferma l'arrivo della terza ondata di caldo e prevede per i prossimi giorni picchi di 43 C in Puglia , 37/38 C a Bologna, Ferrara e Terni, 41/42 C a Caltanissetta ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 giugno 2022) Il team del sito www.iL.it, conferma l'arrivo della terza ondata di caldo e prevede per i prossimi giornidi 43 C in Puglia , 37/38 C a Bologna, Ferrara e Terni, 41/42 C a Caltanissetta ...

