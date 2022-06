Martinenghi sfiora il bis ai Mondiali di nuoto | è argento nei 50 rana

(Di martedì 21 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Nicolòè medaglia d’nei 50 metrimaschili aidi Budapest 2022 di. L’azzurro ha nuotato in 26?48, a soli tre centesimi dallo statunitense Nic Fink, oro in 26?45. A completare il podio un altro statunitense, Michael Andrew, bronzo in 26?72. Il 18enne Simone Cerasuolo ha chiuso invece al quinto posto con il crono di 26?98. “Questoha due gusti: sono molto contento del tempo e della medaglia, ma la parte tecnica mi lascia l’amaro in bocca – ha spiegato, già oro nei 100due giorni fa – Ho sbagliato la partenza e a questo livello non puoi permettertelo. Non è stata una buona gara assolutamente, per il resto sono contento di essermi avvicinato al personale. Per ...

