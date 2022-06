M5s in fibrillazione, Casalino: «Aggrediti da media e partiti in modo esagerato: per loro ci sarà un effetto boomerang» (Di martedì 21 giugno 2022) Contro il M5s ci sarebbe stata una vera e propria aggressione secondo Rocco Casalino, già portavoce di Giuseppe Conte e oggi capo comunicazione del Movimento. A Controcorrente su Retequattro, Casalino ha commentato gli ultimi giorni di fibrillazione del Movimento prevedendo che tutti gli attacchi subiti alla fine si ritorceranno contro chi li ha sferrati. «C’è solo una cosa generale che posso dire dal punto di vista proprio di esperto della comunicazione: quando una forza politica viene così avversata da tutti i media, da tutti i partiti in maniera così esagerata e in maniera così falsa, secondo me, alla fine l’effetto è boomerang – spiega Casalino – Alla fine si trasforma in un vantaggio per quella forza politica perché c’è un attacco, un’aggressione ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Contro il M5s ci sarebbe stata una vera e propria aggressione secondo Rocco, già portavoce di Giuseppe Conte e oggi capo comunicazione del Movimento. A Controcorrente su Retequattro,ha commentato gli ultimi giorni didel Movimento prevedendo che tutti gli attacchi subiti alla fine si ritorceranno contro chi li ha sferrati. «C’è solo una cosa generale che posso dire dal punto di vista proprio di esperto della comunicazione: quando una forza politica viene così avversata da tutti i, da tutti iin maniera così esagerata e in maniera così falsa, secondo me, alla fine l’– spiega– Alla fine si trasforma in un vantaggio per quella forza politica perché c’è un attacco, un’aggressione ...

