L'ora della resa dei conti per Di Maio. “Applausi o fischi?”, pomeriggio di fuoco per la mossa di Draghi (Di martedì 21 giugno 2022) Giorgio Mulè, esponente di Forza Italia e sottosegretario alla Difesa nel governo guidato da Draghi, è durissimo nei confronti del Movimento 5 Stelle nel corso dell'edizione del 21 giugno de L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Francesco Magnani. Secondo il deputato azzurro quelle grilline sono soltanto polemiche pretestuose, con un atteggiamento più che limpido sulla gestione degli aiuti militari all'Ucraina, chiamata a fronteggiare la guerra con la Russia: “Il governo esiste perché è stata votata una fiducia a quel governo e la fiducia comprende dei messaggi chiari, ulteriormente dettagliati con una risoluzione che dà mandato al governo di agire secondo alcune chiavi. La prima è la chiave diplomatica, che si accompagna alla de-escalation militare, che impegna l'Italia ad andare in Europa. Per quanto mi sforzi, giuro, faccio molta difficoltà… Il governo è ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Giorgio Mulè, esponente di Forza Italia e sottosegretario alla Difesa nel governo guidato da, è durissimo nei confronti del Movimento 5 Stelle nel corso dell'edizione del 21 giugno de L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Francesco Magnani. Secondo il deputato azzurro quelle grilline sono soltanto polemiche pretestuose, con un atteggiamento più che limpido sulla gestione degli aiuti militari all'Ucraina, chiamata a fronteggiare la guerra con la Russia: “Il governo esiste perché è stata votata una fiducia a quel governo e la fiducia comprende dei messaggi chiari, ulteriormente dettagliati con una risoluzione che dà mandato al governo di agire secondo alcune chiavi. La prima è la chiave diplomatica, che si accompagna alla de-escalation militare, che impegna l'Italia ad andare in Europa. Per quanto mi sforzi, giuro, faccio molta difficoltà… Il governo è ...

