LIVE Camila Giorgi-Marino 1-0, WTA Eastbourne 2022 in DIRETTA: l’azzurra difende la semifinale dell’anno scorso! (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 TRE PALLE DI BREAK DI FILA PER Camila! 0-30 Errore in uscita dal servizio della canadese. 0-15 RISPOSTA VINCENTE DI Giorgi! 1-0 Primo game aggressivo e ordinato della marchigiana. 40-15 Diritto lungo linea vincente di Marino. 40-0 Altro diritto vincente dell’azzurra. 30-0 Servizio e diritto dell’azzurra. 15-0 Rovescio vincente diagonale di Giorgi in recupero. 0-0 Si comincia a Eastbourne! Batte l’azzurra. INIZIO PRIMO SET 12.05 Prosegue il riscaldamento sul campo 1. 12.03 Camila Giorgi vince il sorteggio e sceglie di servire. 12.01 Tenniste in campo! Accoglienza calorosa per le protagoniste. 11.59 Tra poco le due giocatrici scenderanno sul ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 TRE PALLE DI BREAK DI FILA PER! 0-30 Errore in uscita dal servizio della canadese. 0-15 RISPOSTA VINCENTE DI! 1-0 Primo game aggressivo e ordinato della marchigiana. 40-15 Diritto lungo linea vincente di. 40-0 Altro diritto vincente del. 30-0 Servizio e diritto del. 15-0 Rovescio vincente diagonale diin recupero. 0-0 Si comincia a! Batte. INIZIO PRIMO SET 12.05 Prosegue il riscaldamento sul campo 1. 12.03vince il sorteggio e sceglie di servire. 12.01 Tenniste in campo! Accoglienza calorosa per le protagoniste. 11.59 Tra poco le due giocatrici scenderanno sul ...

