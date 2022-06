L'ira di Crosetto: "Ora vi dico quante dosi abbiamo comprato", svelato il segreto dei vaccini (Di martedì 21 giugno 2022) Guido Crosetto ha seguito Report, la trasmissione di Rai 3 condotta da Sigfrido Ranucci. Lo si deduce dall'ultimo post su Twitter, in cui il fondatore di Fratelli d'Italia riprende un'inchiesta destinata a far discutere. "Secondo Report - si legge - l'anno scorso abbiamo comprato 183 milioni di vaccini e quest'anno 138. 321 milioni in totale. Cioè 5,35 dosi a testa per 60 milioni di persone. Se anche ne avessimo fatte 3 a tutta la popolazione, ne avremmo avanzate 141 milioni. Per 30€ fa oltre 4 miliardi". Insomma, uno spreco di denaro se gli italiani si fermassero alla terza dose contro il Covid. Eppure qualcuno fa notare che la notizia può anche essere letta in maniera diversa: "Molto bene direi, un Governo previdente che ci ha messo in sicurezza per fronteggiare eventuali nuove ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Guidoha seguito Report, la trasmissione di Rai 3 condotta da Sigfrido Ranucci. Lo si deduce dall'ultimo post su Twitter, in cui il fondatore di Fratelli d'Italia riprende un'inchiesta destinata a far discutere. "Secondo Report - si legge - l'anno scorso183 milioni die quest'anno 138. 321 milioni in totale. Cioè 5,35a testa per 60 milioni di persone. Se anche ne avessimo fatte 3 a tutta la popolazione, ne avremmo avanzate 141 milioni. Per 30€ fa oltre 4 miliardi". Insomma, uno spreco di denaro se gli italiani si fermassero alla terza dose contro il Covid. Eppure qualcuno fa notare che la notizia può anche essere letta in maniera diversa: "Molto bene direi, un Governo previdente che ci ha messo in sicurezza per fronteggiare eventuali nuove ...

Pubblicità

donatella1158 : RT @tempoweb: 'Sta al giornalismo come...' Esplode l'ira di Crosetto contro Lilli Gruber #ottoemezzo #15giugno - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: 'Sta al giornalismo come...' Esplode l'ira di Crosetto contro Lilli Gruber #ottoemezzo #15giugno - emchella : RT @tempoweb: 'Sta al giornalismo come...' Esplode l'ira di Crosetto contro Lilli Gruber #ottoemezzo #15giugno - tempoweb : 'Sta al giornalismo come...' Esplode l'ira di Crosetto contro Lilli Gruber #ottoemezzo #15giugno… - trimpa48 : RT @ilgiornale: Il quotidiano invita a votare 'no' oppure a non recarsi alle urne. L'ira di Crosetto: 'Ha scelto di appoggiare i privilegi… -