L’estate si annuncia calda, ma non lamentiamoci: sarà una delle più fresche dei prossimi anni (Di martedì 21 giugno 2022) Non dobbiamo lamentarci se L’estate 2022 si preannuncia calda: sarà certamente una delle estati più fresche dei prossimi cinquant’anni. La siccità irripetibile che affligge una porzione straordinariamente vasta del pianeta è destinata a ripresentarsi nel futuro più o meno prossimo con probabilità uno. E strapparsi le vesti (Giobbe 1:18-20) non serve a nulla. Se la secca disseppellisce i cadaveri occultati sul fondo del lago Mead tra il Nevada e l’Arizona, c’è anche dell’altro, di segno opposto. Mille chilometri a nord, stessa catena montuosa e stesso versante atlantico, una piena ancora più severa dello storico evento del 1918 ha devastato il parco nazionale di Yellowstone, Montana. “Questa è una inondazione che non abbiamo mai visto in vita nostra”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Non dobbiamo lamentarci se2022 si precertamente unaestati piùdeicinquant’. La siccità irripetibile che affligge una porzione straordinariamente vasta del pianeta è destinata a ripresentarsi nel futuro più o meno prossimo con probabilità uno. E strapparsi le vesti (Giobbe 1:18-20) non serve a nulla. Se la secca disseppellisce i cadaveri occultati sul fondo del lago Mead tra il Nevada e l’Arizona, c’è anche dell’altro, di segno opposto. Mille chilometri a nord, stessa catena montuosa e stesso versante atlantico, una piena ancora più severa dello storico evento del 1918 ha devastato il parco nazionale di Yellowstone, Montana. “Questa è una inondazione che non abbiamo mai visto in vita nostra”, ...

Pubblicità

telodogratis : Aeroporto di Palermo, Ryanair annuncia 39 rotte per l’estate 2022 e quattro nuove destinazioni - blogsicilia : #notizie #sicilia Aeroporto di Palermo, Ryanair annuncia 39 rotte per l'estate 2022 e quattro nuove destinazioni -… - mondomobileweb : Vodafone presenta le novità dell’estate e annuncia l’arrivo dei Ray-Ban Stories negli Store - NascaMark : Amadeus che annuncia già la conduttrice ad inizio estate è un qualcosa di pazzesco l.#Sanremo2023 - Valori_it : Questo era il nostro bollettino meteorologico per l'estate 2021. Ma l'estate 2022 non si annuncia molto diversa. -