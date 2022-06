Kraven the Hunter: Aaron Taylor-Johnson conferma un'importante deviazione dal fumetto (Di martedì 21 giugno 2022) In una nuova intervista, la star di Kraven the Hunter Aaron Taylor Johnson conferma che la sua interpretazione del cattivo di Spider-Man sarà significativamente diversa dalla sua controparte dei fumetti. La star di Kraven The Hunter, Aaron Taylor-Johnson, ha finalmente condiviso i primi dettagli sul suo ruolo nel nuovo cinecomic Sony Pictures, confermando una sostanziale deviazione dai fumetti. Noto per essere uno dei nemici più formidabili di Spider-Man, nei fumetti Sergei Kravinoff è uno spietato cacciatore che rivolge la sua attenzione all'Uomo Ragno nel tentativo di identificare e uccidere prede degne della sua posizione. Sebbene in seguito sia stato descritto come ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 giugno 2022) In una nuova intervista, la star ditheche la sua interpretazione del cattivo di Spider-Man sarà significativamente diversa dalla sua controparte dei fumetti. La star diThe, ha finalmente condiviso i primi dettagli sul suo ruolo nel nuovo cinecomic Sony Pictures,ndo una sostanzialedai fumetti. Noto per essere uno dei nemici più formidabili di Spider-Man, nei fumetti Sergei Kravinoff è uno spietato cacciatore che rivolge la sua attenzione all'Uomo Ragno nel tentativo di identificare e uccidere prede degne della sua posizione. Sebbene in seguito sia stato descritto come ...

womaninamirror : kraven??????? an animal lover???? a protector of the natural world???? bros non è kraven così che state facendo -