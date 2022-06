Il databese comunale migra su cloud

(Di martedì 21 giugno 2022) Il Comune di Asti, in coerenza con quanto disposto dal Ministero dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale e da AGID "Agenzia per l'Italia Digitale" ha " recentemente " avviato la ...

