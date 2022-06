High on Life: rivelata la data d’uscita! (Di martedì 21 giugno 2022) Sviluppato dal creatore di Rick e Morty e presentato al Summer Game Fest, High on Life ha una data d’uscita precisa. Vediamo insieme tutti i dettagli Durante l’ultimo Summer Game Fest è stato presentato al pubblico il nuovo titolo di Squanch Games, High on Life. Sviluppato dal creatore di Rick e Morty, Justin Roiland, il titolo sarà uno sparatutto in prima persona a sfondo futuristico, che durante la sezione dedicata a Xbox e Bethesda Games ha sorpreso i fan per i suoi toni ironici e punk. In principio doveva essere un titolo per Stadia, invece High on Life sarà disponibile in esclusiva per Xbox e PC ed ora anche con una data d’uscita precisa. High on Life ha una data d’uscita precisa! Nel titolo in ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 giugno 2022) Sviluppato dal creatore di Rick e Morty e presentato al Summer Game Fest,onha unad’uscita precisa. Vediamo insieme tutti i dettagli Durante l’ultimo Summer Game Fest è stato presentato al pubblico il nuovo titolo di Squanch Games,on. Sviluppato dal creatore di Rick e Morty, Justin Roiland, il titolo sarà uno sparatutto in prima persona a sfondo futuristico, che durante la sezione dedicata a Xbox e Bethesda Games ha sorpreso i fan per i suoi toni ironici e punk. In principio doveva essere un titolo per Stadia, inveceonsarà disponibile in esclusiva per Xbox e PC ed ora anche con unad’uscita precisa.onha unad’uscita precisa! Nel titolo in ...

