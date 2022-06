Costa: invece di cercare positivi concentrarci sui sintomatici (Di martedì 21 giugno 2022) "Convivere con il virus, convivere con la pandemia, significa convivere con i positivi": lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa."Ricordiamo che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) "Convivere con il virus, convivere con la pandemia, significa convivere con i": lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea."Ricordiamo che ...

Pubblicità

Affaritaliani : Costa: invece di cercare positivi concentrarci sui sintomatici - orso_marino : @frapiov In nessuna squadra top, ci sono due goleador. O hai Lewandoski o hai Haaland. Non tutti e due. E se invece… - m4im0ne : Certo perché B vive di luce riflessa di zio costa e di J o viceversa perché leggo anche che J vive di luce riflessa… - 75_voice : @GuarroPas Invece pinamonti costa 20 milioni..mai visto un impiccio del genere nel mondo del calcio - Veertien_14 : @Logan_MF93 Oh no, costa 10 invece di 5. Non ho assolutamente nessuno da vendere tra riserve e primavera per prende… -