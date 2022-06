Come spegnere il modem di notte o ad orari precisi (Di martedì 21 giugno 2022) Le radiazioni emesse dal modem sono fonte di preoccupazioni per molti utenti, specie quelli particolarmente sensibili all'inquinamento elettromagnetico. Nonostante Internet e le connessioni di rete siano diventati una parte importante della vita di tutti noi può essere utile scoprire cosa possiamo fare per spegnere automaticamente il Wi-Fi durante le ore notturne, così da poter ridurre l'esposizione alle onde emesse dall'antenna del modem. Le stesse procedure possono essere utilizzate per spegnere il modem ad orari precisi, così da non permettere l'accesso alla nostra rete personale quando siamo fuori casa. Nella seguente guida vi mostreremo , utilizzando sia i metodi offerti dal modem stesso sia utilizzando una presa con temporizzatore (indipendente ... Leggi su navigaweb (Di martedì 21 giugno 2022) Le radiazioni emesse dalsono fonte di preoccupazioni per molti utenti, specie quelli particolarmente sensibili all'inquinamento elettromagnetico. Nonostante Internet e le connessioni di rete siano diventati una parte importante della vita di tutti noi può essere utile scoprire cosa possiamo fare perautomaticamente il Wi-Fi durante le ore notturne, così da poter ridurre l'esposizione alle onde emesse dall'antenna del. Le stesse procedure possono essere utilizzate perilad, così da non permettere l'accesso alla nostra rete personale quando siamo fuori casa. Nella seguente guida vi mostreremo , utilizzando sia i metodi offerti dalstesso sia utilizzando una presa con temporizzatore (indipendente ...

Pubblicità

pierbaratt : RT @mattonistajr: Gente che crede che un altoforno si possa spegnere e riaccendere a volontà come una stufetta da cesso. ?? - Nucleare_ : @mery____c cioè ti preoccupi perchè non posta una foto? ?? Guarda che come dicevo prima oltre i social c è la vita v… - Moonsha72460823 : RT @PMO_W: @andreaverardo5 @matteocontini2 @umanesimo @nicsac2 @lucasofri @paolonori Questa faccenda che lei, come troppi altri, si sia con… - PMO_W : RT @PMO_W: @andreaverardo5 @matteocontini2 @umanesimo @nicsac2 @lucasofri @paolonori Questa faccenda che lei, come troppi altri, si sia con… - PMO_W : @andreaverardo5 @matteocontini2 @umanesimo @nicsac2 @lucasofri @paolonori Questa faccenda che lei, come troppi altr… -