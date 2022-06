Come sconfiggere Putin? Gli serve una batosta militare: non si può fuggire (Di martedì 21 giugno 2022) «Non rischieremo prematuramente e senza necessità una guerra nucleare mondiale, dopo di che, i frutti della vittoria sarebbero: cenere sparsa sui nostri cadaveri...ma nemmeno indietreggeremo di fronte ad un tale rischio» (Presidente Kennedy, appello agli Americani 22 ottobre del '62). Forse, il momento della storia recente, in cui l'umanità intera fu più vicina alla sua autoestinzione. A quanti, oggi, evocano lo slogan dei «pacifisti ad oltranza» di quegli anni «meglio rossi che morti», andrebbe ricordato un motto: «Le baionette affondano nel fango ma si fermano davanti all'acciaio» (Vladimir Il'ic, Ul'Janov detto Lenin). Putin, con la guerra d'invasione, che continua a chiamare, con grossolana ipocrisia «operazione militare speciale», ha violato tutte le norme di diritto internazionale ed i trattati cui, l'Urss, prima e la Federazione Russa poi, ha ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) «Non rischieremo prematuramente e senza necessità una guerra nucleare mondiale, dopo di che, i frutti della vittoria sarebbero: cenere sparsa sui nostri cadaveri...ma nemmeno indietreggeremo di fronte ad un tale rischio» (Presidente Kennedy, appello agli Americani 22 ottobre del '62). Forse, il momento della storia recente, in cui l'umanità intera fu più vicina alla sua autoestinzione. A quanti, oggi, evocano lo slogan dei «pacifisti ad oltranza» di quegli anni «meglio rossi che morti», andrebbe ricordato un motto: «Le baionette affondano nel fango ma si fermano davanti all'acciaio» (Vladimir Il'ic, Ul'Janov detto Lenin)., con la guerra d'invasione, che continua a chiamare, con grossolana ipocrisia «operazionespeciale», ha violato tutte le norme di diritto internazionale ed i trattati cui, l'Urss, prima e la Federazione Russa poi, ha ...

Pubblicità

nucciaportraits : @Corriere Basta armi e #escalation: ci state portando dritti dritti verso la #terzaguerramondiale. Serve perizia ps… - avanzataprolet : Mentre questo accadeva la pseudo-sinistra girava la faccia dall'altra parte nella sua abbuffata elettorale, come ha… - fcomanducci : @AStramezzi Quali antibiotici consiglia per sconfiggere il virus annidato nel microbiota dell’intestino, come dicev… - Tatona031976 : @Manuela30037333 @gossippandogf No Manu non dirmi così...sei l'unica persona che mi da vere good vibes. Rallegri, i… - yoinran : io onestamente non avrei mai rischiato come erica e dustin a d&d per sconfiggere vecna dato che il d20 mi odia e becco sempre numeri bassi -