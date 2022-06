Cinque Stelle a un passo dalla scissione, raccolta firme in Parlamento per dare vita ai gruppi dei dimaiani (Di martedì 21 giugno 2022) Cinque Stelle a un passo dalla scissione. Sembra ormai questione di ore, la macchina si è già messa in moto. Per dare vita ad un gruppo autonomo alla Camera formato dai parlamentari del Movimento che si riconoscono nelle posizioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e per il quale sarebbe già partita la raccolta firme. Stesso copione al Senato dove sarebbero già oltre una decina le adesioni raccolte. Proprio mentre prosegue il vertice di maggioranza per trovare la quadra sulla risoluzione da mettere ai voti al termine delle comunicazioni al Parlamento del premier Mario Draghi. La risposta a Grillo Una risposta al post del garante, Beppe Grillo, che questa mattina, a 48 ore dalla sua discesa a Roma. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022)a un. Sembra ormai questione di ore, la macchina si è già messa in moto. Perad un gruppo autonomo alla Camera formato dai parlamentari del Movimento che si riconoscono nelle posizioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e per il quale sarebbe già partita la. Stesso copione al Senato dove sarebbero già oltre una decina le adesioni raccolte. Proprio mentre prosegue il vertice di maggioranza per trovare la quadra sulla risoluzione da mettere ai voti al termine delle comunicazioni aldel premier Mario Draghi. La risposta a Grillo Una risposta al post del garante, Beppe Grillo, che questa mattina, a 48 oresua discesa a Roma. ...

Pubblicità

NicolaPorro : Un cadavere che cammina: il post sul blog Cinque Stelle sfuggito a molti... ?? - LaStampa : Massimo Giannini: 'Il problema di questa fase politica non è l'incoerenza di Di Maio, ma l'inconsistenza dei Cinque… - Agenzia_Ansa : È convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle. All'ordine del giorno la discussione su… - PCad19 : RT @NicolaPorro: Un cadavere che cammina: il post sul blog Cinque Stelle sfuggito a molti... ?? - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Cinque Stelle a un passo dalla scissione, raccolta firme alla Camera per dare vita al gruppo dei dimaiani #m5s #dimaio… -