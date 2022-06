Ascolti TV | Lunedì 20 Giugno 2022. In 2,4 mln per la semifinale dell’Isola (20.7%), Wonder a 2,6 mln (16.3%) (Di martedì 21 giugno 2022) Isola dei Famosi Nella serata di ieri, Lunedì 20 Giugno 2022, su Rai1 Wonder ha appassionato 2.648000 spettatori pari al 16.3%. Su Canale 5 – dalle 21.34 all’1.25 – la semifinale de L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.400.000 spettatori pari al 20.7% di share (Isla Bonita: 984.000 – 31.1%). Su Rai2 911 ha interessato 900.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 728.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.027.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.377.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4% (presentazione di 15 minuti: 9797.000 – 5.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 771.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Yellowstone ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 giugno 2022) Isola dei Famosi Nella serata di ieri,20, su Rai1ha appassionato 2.648000 spettatori pari al 16.3%. Su Canale 5 – dalle 21.34 all’1.25 – lade L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.400.000 spettatori pari al 20.7% di share (Isla Bonita: 984.000 – 31.1%). Su Rai2 911 ha interessato 900.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 728.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.027.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.377.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4% (presentazione di 15 minuti: 9797.000 – 5.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 771.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Yellowstone ...

