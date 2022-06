Arte, addio a Michel David-Weill, il banchiere-mecenate che ha fatto ricco il Louvre (Di martedì 21 giugno 2022) Il mondo degli affari e quello dell’Arte hanno perso uno dei loro più famosi rappresentanti: il 17 giugno a New York è morto all’età di 89 anni il banchiere, collezionista e mecenate francese Michel David-Weill, “l’ultimo imperatore di Wall Street”, come era stato definito in un articolo del 1988 su “Business Week”. Nel suo appartamento di New Work custodiva dipinti di Jean-Baptiste-Camille Corot, Pablo Picasso, Joan Miró e Jean-Honoré Fragonard. Membro onorario dell’Académie des Beaux-Arts di Parigi, dove era stato eletto nel 1982, Michel David-Weill ha donato un ingente patrimonio di opere di Arte francese del XVII, XVIII e XIX secolo che hanno contribuito ad arricchire il Louvre di Parigi e il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 giugno 2022) Il mondo degli affari e quello dell’hanno perso uno dei loro più famosi rappresentanti: il 17 giugno a New York è morto all’età di 89 anni il, collezionista efrancese, “l’ultimo imperatore di Wall Street”, come era stato definito in un articolo del 1988 su “Business Week”. Nel suo appartamento di New Work custodiva dipinti di Jean-Baptiste-Camille Corot, Pablo Picasso, Joan Miró e Jean-Honoré Fragonard. Membro onorario dell’Académie des Beaux-Arts di Parigi, dove era stato eletto nel 1982,ha donato un ingente patrimonio di opere difrancese del XVII, XVIII e XIX secolo che hanno contribuito ad arricchire ildi Parigi e il ...

