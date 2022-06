Al-Khelaifi: «Non vogliamo più nomi appariscenti, è la fine dei lustrini che luccicano» (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ha rilasciato due interviste, una a Marca e una a Le Parisien. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni. Innanzitutto, sul nuovo allenatore del club: “Abbiamo una rosa di candidati allenatori, stiamo parlando con il Nizza per Galtier e non è un segreto. Spero si trovi rapidamente un accordo, ma rispetto comunque il club e il presidente Rivere, ognuno difende i suoi interessi. Il nome dell’allenatore lo diremo al momento giusto. Voglio solo chiarire che Zidane mi piaceva già come giocatore e mi piace pure come allenatore. Non abbiamo però parlato con lui, né direttamente né indirettamente”. Su Mbappè: “L’estate scorsa ho rifiutato 180 milioni di euro dal Real Madrid per lui perché sapevo che sarebbe voluto restare al Psg. Lo conosco molto bene e so cosa vogliono lui e famiglia, non si muovono per i soldi. Ha scelto di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente del Psg, Nasser Al-, ha rilasciato due interviste, una a Marca e una a Le Parisien. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni. Innanzitutto, sul nuovo allenatore del club: “Abbiamo una rosa di candidati allenatori, stiamo parlando con il Nizza per Galtier e non è un segreto. Spero si trovi rapidamente un accordo, ma rispetto comunque il club e il presidente Rivere, ognuno difende i suoi interessi. Il nome dell’allenatore lo diremo al momento giusto. Voglio solo chiarire che Zidane mi piaceva già come giocatore e mi piace pure come allenatore. Non abbiamo però parlato con lui, né direttamente né indirettamente”. Su Mbappè: “L’estate scorsa ho rifiutato 180 milioni di euro dal Real Madrid per lui perché sapevo che sarebbe voluto restare al Psg. Lo conosco molto bene e so cosa vogliono lui e famiglia, non si muovono per i soldi. Ha scelto di ...

