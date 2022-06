21 giugno 1955: buon compleanno “Le Roy” Platini (VIDEO) (Di martedì 21 giugno 2022) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Pubblicità

ChiaraSardo1408 : RT @RobertoSavino10: 21 giugno 1955 Auguri, Le Roi - DebiosCooper : RT @de_pinot: Oggi è Natale, il 21 giugno 1955 nasceva Michel Platini Propongo alla vs attenzione una dimostrazione delle principali skill… - lukasrava : RT @de_pinot: Oggi è Natale, il 21 giugno 1955 nasceva Michel Platini Propongo alla vs attenzione una dimostrazione delle principali skill… - StefanoOlmo : RT @de_pinot: Oggi è Natale, il 21 giugno 1955 nasceva Michel Platini Propongo alla vs attenzione una dimostrazione delle principali skill… - cosmoalex78 : RT @de_pinot: Oggi è Natale, il 21 giugno 1955 nasceva Michel Platini Propongo alla vs attenzione una dimostrazione delle principali skill… -