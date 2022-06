Zuckerberg vuole le sfilate di moda digitale per il suo metaverso (Di lunedì 20 giugno 2022) Meta annuncia lo store dove saranno messi in vendita abiti e gadget per gli avatar Mark Zuckerberg ha svelato il primo negozio di moda online per gli avatar di Facebook, Messenger e Instagram, ovvero le rappresentazioni digitali che ci caratterizzeranno anche sul metaverso di Horizon. Presto tutti potranno acquistare sullo store vestiti e accessori di marchi famosi, tra cui Prada, Balenciaga e Thom Browne, … Leggi su it.mashable (Di lunedì 20 giugno 2022) Meta annuncia lo store dove saranno messi in vendita abiti e gadget per gli avatar Markha svelato il primo negozio dionline per gli avatar di Facebook, Messenger e Instagram, ovvero le rappresentazioni digitali che ci caratterizzeranno anche suldi Horizon. Presto tutti potranno acquistare sullo store vestiti e accessori di marchi famosi, tra cui Prada, Balenciaga e Thom Browne, …

Pubblicità

MashableItalia : Zuckerberg vuole le sfilate di moda digitale per il suo metaverso - _Tomteller_ : @ispanico_ @Zuckerberg Lui vuole farci impazzire è quello il punto il bastardo - notyourpapillon : @AnchisoLRS same ?? la prima cosa che ho fatto stamattina è stata aprire ig per controllare ma zuckerberg vuole continuare a fare schifo - SaCe86 : #Zuckerberg usa un #MacBook, ma non vuole farlo sapere - andreastoolbox : #Zuckerberg usa un MacBook, ma non vuole farlo sapere -