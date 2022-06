Un’estate nel verde delle vette austriache

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 giugno 2022) Nonostante la maggior partepersone (noi italiani per primi) associno il concetto di montagna alla neve e quindi ai mesi invernali, in realtà c’è una fascia sempre più ampia di curiosi, e amanti del fresco, per i quali la montagna in estate resta un’alternativa perfetta alle classiche mete costiere. Si tratta di una vera e propria risorsa, di luoghi benessere e svago, che merita di essere esplorata in maniera estensiva e senza preconcetti. Tornare a sentire il profumo nell’aria , fare grandi passeggiate e dormire al fresco è un modello di relax che inizia a sedimentarsi non solo tra adulti e famiglie ma anche e soprattutto tra i giovani. E sebbene sul territorio nazionale vi siano moltissimi possibili indirizzi, alcune volte si ha voglia di spostarsi e “mettere un piede” fuori dall’Italia, per sentirsi ancora più in vacanza, circondati da una lingua diversa e da ...