Una sala di controllo digitale per Acqua Campania con le tecnologie EcoStruxure™ di Schneider Electric (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) - Stezzano (BG) 20 giugno 2022 - Acqua Campania, società che gestisce l'acquedotto della Campania Occidentale, ha scelto le soluzioni EcoStruxure™ di Schneider Electric per realizzare una sala di controllo digitale che consente di monitorare e gestire da remoto le sue infrastrutture per la captazione, il trattamento e l'adduzione dell'Acqua. Acqua Campania è guidata da un'unica mission: il governo efficiente della risorsa idrica, un bene prezioso, il cui valore è riconosciuto universalmente, che richiede adeguati investimenti, attenzione e cura in tutti i suoi aspetti tecnologici e operativi. L'azienda, che ha sede a Caserta, è nata nel 1994 e si occupa della prima grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) - Stezzano (BG) 20 giugno 2022 -, società che gestisce l'acquedotto dellaOccidentale, ha scelto le soluzionidiper realizzare unadiche consente di monitorare e gestire da remoto le sue infrastrutture per la captazione, il trattamento e l'adduzione dell'è guidata da un'unica mission: il governo efficiente della risorsa idrica, un bene prezioso, il cui valore è riconosciuto universalmente, che richiede adeguati investimenti, attenzione e cura in tutti i suoi aspetti tecnologici e operativi. L'azienda, che ha sede a Caserta, è nata nel 1994 e si occupa della prima grande ...

Pubblicità

fanpage : Nuovi positivi quintuplicati in pochi giorni a Milano, dove anche il primo cittadino Sala è chiuso in casa dopo l'e… - lifestyleblogit : Una sala di controllo digitale per Acqua Campania con le tecnologie EcoStruxure™ di Schneider Electric - - luvsickgurlsie : il mio gatto continua a guardarsi attorno qua in sala- forse una presenza paranormale? - DamatoRicardo : RT @2002MMAD0691: @metaanto @fiorella328 @BeppeSala Milano una città ormai devastata... La mia città che amo ma che non riesco più ad accet… - LPincia : RT @rodolfocorrenti: @zevunderskin @metaanto @nicozero5N0VE @BeppeSala I milanesi non possono e non devono lamentarsi, hanno eletto Sala,… -