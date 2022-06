Ultime Notizie – Fisco, rimborsi e contributi: Agenzia Entrate accelera (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Agenzia delle Entrate punta a migliorare ad accelerare l’erogazione di rimborsi e contributi a fondo perduto. Trattare tempestivamente queste richieste, per immettere liquidità nel tessuto economico e contribuire allo sviluppo dell’economia del Paese, è “un obiettivo strategico e un servizio essenziale”, si legge nella circolare n. 21/E, firmata dal direttore dell’Agenzia. Lo sviluppo dei processi di semplificazione e digitalizzazione contribuirà al taglio dei tempi di erogazione. Particolare attenzione sarà prestata alla lavorazione dei rimborsi richiesti con la presentazione del modello 730, ma anche i rimborsi Iva potranno guadagnare in celerità grazie alla possibilità per l’Agenzia di interrogare direttamente i “dati fattura ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) L’dellepunta a migliorare adre l’erogazione dia fondo perduto. Trattare tempestivamente queste richieste, per immettere liquidità nel tessuto economico e contribuire allo sviluppo dell’economia del Paese, è “un obiettivo strategico e un servizio essenziale”, si legge nella circolare n. 21/E, firmata dal direttore dell’. Lo sviluppo dei processi di semplificazione e digitalizzazione contribuirà al taglio dei tempi di erogazione. Particolare attenzione sarà prestata alla lavorazione deirichiesti con la presentazione del modello 730, ma anche iIva potranno guadagnare in celerità grazie alla possibilità per l’di interrogare direttamente i “dati fattura ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - Corriere : Pregliasco: «Fisiologico rialzo dei casi. Meglio che i fragili mantengano la mascherina» - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - junews24com : Pogba Juve: già scelto il numero di maglia? Spunta il possibile indizio - - maxbass82 : RT @donnadimezzo: ha stato il reddito di cittadinanza -