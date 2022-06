UFFICIALE | David Neres al Benfica | Juve beffata

(Di lunedì 20 giugno 2022) Sfumaper la: il calciatore ha firmato ed è ufficialmente un nuovo calciatore delOra è ancheè un nuovo calciatore del. L’esterno brasiliano si trasferisce a titolo definitivo al club portoghese dopo la breve avventura in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk. ???? Bem-vindo,!#EPluribusUnum #pic.twitter.com/qRIAo0Jmre— SL(@SL) June 20, 2022 L’ex esterno dell’Ajax, seguito con grande attenzione anche dallantus come possibile alternativa a Di Maria, ha firmato un contratto con i portoghesi fino al 2027. Telenovela chiusa. L'articolo ...

Commenta per primo Il Benfica ha ufficializzato l'ingaggio diNeres , esterno brasiliano classe 1997 che arriva dallo Shakhtar Donetsk . Il giocatore era stato seguito anche dalla Juventus nelle ultime settimane.