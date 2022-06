Scontro con furgone in Brebemi: 39enne ferito, liberato dall’auto dai Vigili del fuoco (Di lunedì 20 giugno 2022) Grave incidente sul tratto Caravaggio-Treviglio dell’autostrada Brebemi, poco prima delle 7 di lunedì 20 giugno. Ad avere la peggio un uomo di 39 anni, ferito dopo l’impatto tra l’auto che guidava e un furgone. I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio lo hanno “estratto” dall’auto, affidandolo alle cure mediche del 118 in codice giallo. Non sarebbe, dunque, in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza, l’auto medica, l’elisoccorso da Brescia e la polizia stradale per i rilievi di Legge. Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022) Grave incidente sul tratto Caravaggio-Treviglio dell’autostrada, poco prima delle 7 di lunedì 20 giugno. Ad avere la peggio un uomo di 39 anni,dopo l’impatto tra l’auto che guidava e un. Ideldel distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio lo hanno “estratto”, affidandolo alle cure mediche del 118 in codice giallo. Non sarebbe, dunque, in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza, l’auto medica, l’elisoccorso da Brescia e la polizia stradale per i rilievi di Legge.

Pubblicità

marattin : Anche sul Rdc (come per salario minimo, fisco, giustizia ecc) c’è solo scontro tra curve ultra’. Noi abbiamo posizi… - emenietti : provo a raccontare una cosa difficile, ma che riguarda proprio tutti, anzi tutto. trovate una posizione comoda, è u… - tbuccico69 : RT @Fajelamulta: Via di Valtellina/ Piazza Scotti. Queste strisce pedonali già mezze cancellate sono state lo scorso settembre al centro di… - MicheleCarneva8 : RT @MT_Meli_: L’obiettivo di statunitensi e britannici è quello di indebolire la Russia in vista dello scontro con la Cina. L’obiettivo “it… - ariolele : RT @MT_Meli_: L’obiettivo di statunitensi e britannici è quello di indebolire la Russia in vista dello scontro con la Cina. L’obiettivo “it… -