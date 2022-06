Perché Kim Kardashian e Floyd Mayweather sono stati citati in giudizio nelle cause sulle criptovalute (Di lunedì 20 giugno 2022) C’è un prima e c’è un dopo. Il prima è rappresentato dall’epoca d’oro delle monete digitali che, nel corso di pochi mesi, hanno visto accrescere il loro valore aumentando il loro appeal nei confronti di futuri e futuribili investitori. Il dopo, invece, è rappresentato dal crollo verticale di quel valore – che per natura stessa del coin (ce ne sono di vario tipo, ma tutti condizionati da analoghe dinamiche che seguono la natura volubile di questo mercato) – provocato dalla crisi delle criptovalute. E chi ci ha messo la faccia, ora, rischia di vedere il proprio nome coinvolto in citazioni in giudizio da parte degli inferociti consumatori. LEGGI ANCHE > Cosa è successo a El Salvador con il crollo delle criptovalute Ed è il caso di Kim Kardashian e Floyd Mayweather jr., ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 giugno 2022) C’è un prima e c’è un dopo. Il prima è rappresentato dall’epoca d’oro delle monete digitali che, nel corso di pochi mesi, hanno visto accrescere il loro valore aumentando il loro appeal nei confronti di futuri e futuribili investitori. Il dopo, invece, è rappresentato dal crollo verticale di quel valore – che per natura stessa del coin (ce nedi vario tipo, ma tutti condizionati da analoghe dinamiche che seguono la natura volubile di questo mercato) – provocato dalla crisi delle. E chi ci ha messo la faccia, ora, rischia di vedere il proprio nome coinvolto in citazioni inda parte degli inferociti consumatori. LEGGI ANCHE > Cosa è successo a El Salvador con il crollo delleEd è il caso di Kimjr., ...

