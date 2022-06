Per due giorni il picco del caldo (Di lunedì 20 giugno 2022) Inizia la settimana di giugno che ci porterà dritti nel solstizio d’estate, anche se l’estate è iniziata da un bel po’ ormai a Bergamo e in provincia come nel resto dell’Italia. Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna scoprire che tempo farà. ANALISI GENERALE Altri giorni caratterizzati dal bel tempo, con solamente la formazione di qualche nuvola e sporadiche precipitazioni. Le temperature subiranno un ulteriore aumento nei prossimi giorni con il raggiungimento dell’apice del caldo tra lunedì e martedì. L’approfondirsi nel fine settimana di un vortice depressionario vicino alle coste nord/occidentali della Francia favorirà all’inizio il richiamo di aria calda verso l’Europa, ma, muovendosi verso est intorno alla metà della prossima settimana, determinerà un graduale aumento dell’instabilità. Lunedì 20 giugno 2022 Tempo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022) Inizia la settimana di giugno che ci porterà dritti nel solstizio d’estate, anche se l’estate è iniziata da un bel po’ ormai a Bergamo e in provincia come nel resto dell’Italia. Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna scoprire che tempo farà. ANALISI GENERALE Altricaratterizzati dal bel tempo, con solamente la formazione di qualche nuvola e sporadiche precipitazioni. Le temperature subiranno un ulteriore aumento nei prossimicon il raggiungimento dell’apice deltra lunedì e martedì. L’approfondirsi nel fine settimana di un vortice depressionario vicino alle coste nord/occidentali della Francia favorirà all’inizio il richiamo di aria calda verso l’Europa, ma, muovendosi verso est intorno alla metà della prossima settimana, determinerà un graduale aumento dell’instabilità. Lunedì 20 giugno 2022 Tempo ...

