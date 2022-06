Per Ceccon oro e record nei 100 dorso ai Mondiali di Budapest (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Thomas Ceccon è il nuovo campione del mondo dei 100 dorso. Alla Duna Arena di Budapest l'azzurro ha stabilito anche il nuovo primato mondiale toccando in 51"60. Ceccon, 21 anni di Thiene, ha preceduto gli statunitensi Ryan Murphy (51"97) e Hunter Armstrong (51"98). L'atleta veneto, nuotando in 51"60, ha migliorato il precedente primato mondiale di ben 25 centesimi che apparteneva a Murphy dal 13 agosto del 2016 (Giochi olimpici di Rio de Janeiro). Thomas Ceccon, laureandosi campione del mondo nei 100 dorso, ha conquistato la ventesima medaglia d'oro per l'Italia del nuoto ai Campionati Mondiali. Inoltre, il 21enne atleta di Thiene (è nato il 27 gennaio 2001) è il dodicesimo azzurro ad essere salito sul più alto del podio iridato (8 uomini e 4 donne). ... Leggi su agi (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Thomasè il nuovo campione del mondo dei 100. Alla Duna Arena dil'azzurro ha stabilito anche il nuovo primato mondiale toccando in 51"60., 21 anni di Thiene, ha preceduto gli statunitensi Ryan Murphy (51"97) e Hunter Armstrong (51"98). L'atleta veneto, nuotando in 51"60, ha migliorato il precedente primato mondiale di ben 25 centesimi che apparteneva a Murphy dal 13 agosto del 2016 (Giochi olimpici di Rio de Janeiro). Thomas, laureandosi campione del mondo nei 100, ha conquistato la ventesima medaglia d'oro per l'Italia del nuoto ai Campionati. Inoltre, il 21enne atleta di Thiene (è nato il 27 gennaio 2001) è il dodicesimo azzurro ad essere salito sul più alto del podio iridato (8 uomini e 4 donne). ...

