Parma | Vazquez | «Sono sicuro di dover voglio terminare la carriera»

(Di lunedì 20 giugno 2022) Franco, fantasista del, ha parlato di dove si vede per il finale della sua. Le sue dichiarazioni Franco, fantasista del, ha parlato in occasione della sua visita ai tifosi del Belgrano, suo vecchio club. LE PAROLE – «Tutto è iniziato qui,finire laal Belgrano per far si che mio figlio mi veda indossare la maglia di questo club. Lo stadio è la mia casa e l’affetto dei tifosi è qualcosa di davvero incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #Parma, la rivelazione di #Vazquez sul suo possibile finale di carriera ??? - WiAnselmo : RT @Mediagol: Parma, Vazquez sul futuro: “Voglio finire la mia carriera dove l’ho cominciata” - Mediagol : Parma, Vazquez sul futuro: “Voglio finire la mia carriera dove l’ho cominciata” - parma1913_com : Vazquez: «Voglio chiudere la carriera al Belgrano». Subito o nel 2023? ?????? - sportparma : Vazquez: «Voglio chiudere la carriera al Belgrano». Subito o nel 2023? -

Franco, fantasista del, ha parlato di dove si vede per il finale della sua carriera. Le sue dichiarazioni Franco, fantasista del, ha parlato in occasione della sua visita ai ...... Goldaniga Cittadella - Lores Varela Como - La Gumina (in prestito dalla Sampdoria) Cosenza - Pirrello Frosinone - Szyminski Genoa - Sirigu Modena - Ingegneri, Colombi, Rispoli ...Vazquez sogna un ritorno nel club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Non si tratta del Palermo, bensì del Belgrano in Argentina ...Franco Vazquez, giocatore che adesso milita nel Parma, si è espresso in merito al suo futuro e i prossimi obiettivi della sua carriera. L’ex centrocampista rosanero, come riportato da Parmalive, ...