Napoli, idea Min-Jae Kim per la difesa: le ultime (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Napoli potrebbe cautelarsi in caso di addio di Koulibaly e torna a seguire il coreano Min-Jae Kim del Fenerbache Il Napoli sta valutando diversi nomi per il mercato in entrata. Gli azzurri potrebbero cautelarsi in caso di addio di Koulibaly e per la difesa tornano su un vecchio pallino. Giuntoli sta provando a sondare il coreano Min-Jae Kim del Fenerbache. Difensore statuario e granitico, ottimo come alternativa al senegalese. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilpotrebbe cautelarsi in caso di addio di Koulibaly e torna a seguire il coreano Min-Jae Kim del Fenerbache Ilsta valutando diversi nomi per il mercato in entrata. Gli azzurri potrebbero cautelarsi in caso di addio di Koulibaly e per latornano su un vecchio pallino. Giuntoli sta provando a sondare il coreano Min-Jae Kim del Fenerbache. Difensore statuario e granitico, ottimo come alternativa al senegalese. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

NapoliFCNews : Cds – Deulofeu è un’idea concreta per gli azzurri: unico freno i costi elevati #Napoli #SSCNapoli #SSCN - marco_rogerio_ : RT @fdrpzebra16: Di Maria sta dando il riflesso preciso della conseguenza dell'idea che la Juventus stessa sta dando attraverso la sua comu… - LoreMaffia : Molti non hanno idea. Grazie a te @gigidalessioreal per farmela avere, ogni volta. #unocomete30anniinsieme… - NapoliCalciogol : #Calciomercato - Napoli, se parte Demme rispunta l'idea Berge: operazione in stile Anguissa?… - CriCnb : RT @fdrpzebra16: Di Maria sta dando il riflesso preciso della conseguenza dell'idea che la Juventus stessa sta dando attraverso la sua comu… -