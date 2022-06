Monica Vitti: si è saputo solamente adesso (Di lunedì 20 giugno 2022) Monica Vitti, si è saputo solamente adesso: il particolare dettaglio sulla compianta attrice, monumento del cinema d’autore italiano. Qualsiasi esperto o appassionato del cinema, studiando quello d’autore italiano e non solo, non può fare a meno di imbattersi nel nome di Monica Vitti; l’attrice, protagonista dagli anni ’50 agli anni ’90, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 20 giugno 2022), si è: il particolare dettaglio sulla compianta attrice, monumento del cinema d’autore italiano. Qualsiasi esperto o appassionato del cinema, studiando quello d’autore italiano e non solo, non può fare a meno di imbattersi nel nome di; l’attrice, protagonista dagli anni ’50 agli anni ’90, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

fraversion : “E lo rifarei, rifarei ogni giorno di questi venti anni che non separo dagli altri trenta. Sono stati tutti meravig… - Corriere : Il marito di Monica Vitti: «In vent'anni di malattia non l'ho lasciata mai sola un istante» - volecolombevole : RT @tileggo: «Amore mio grande, amore mio bello, amore amore amore, come è bello vivere con te, lavorare con te, litigare con te, fare pace… - FortunatoBille : RT @tileggo: «Amore mio grande, amore mio bello, amore amore amore, come è bello vivere con te, lavorare con te, litigare con te, fare pace… - Majden3 : RT @tileggo: «Amore mio grande, amore mio bello, amore amore amore, come è bello vivere con te, lavorare con te, litigare con te, fare pace… -