'Mi ha mollato perché non ero carina', ora fa la modella: su TikTok la 'vendetta' contro l'ex (Di lunedì 20 giugno 2022) Il brutto anatroccolo cresce e deride l'ex che l'ha lasciata perché non era abbastanza carina. In realtà Kim Deker è sempre stata carina, meno appariscente data anche l'età, ma sempre deliziosa. Quel ...

