Mente e computer possono comunicare | due studi sperimentano il rapporto wireless tra cervello-cervello e cervello-macchina

(Di lunedì 20 giugno 2022) La possibilità di controllare dispositivi con la, e di connettersi con un altro utente in tempo reale, remoto epuò sembrare irrealizzabile, ma la scienza sta lavorando per rendere possibili queste fantascientifiche prospettive che potrebbero aprire la strada a particolari forme di telecinesi e telepatia. Due glivolti a esplorare questa possibilità, entrambi pubblicati sulla rivista eLight, condotti rispettivadagli scienziati dello State Key Laboratory of Millimeter Waves, Southeast University, dell’Air Force Engineering University e dell’Università nazionale di Singapore. I due gruppi di ricerca hanno realizzato la prima comunicazionetra due menti umane e tra, sfruttando le caratteristiche peculiari dei ...

... su tecnologie BCI (Brain Computer Interface), realizzati a Padova e a Ferrara, indicano che anche bambini senza cerebropatie di almeno 8 anni possono pilotare robot o altri dispositivi con la mente. ... Mente e computer possono comunicare: due studi sperimentano il rapporto wireless tra cervello-cervello e… Blake Lamoine ne è certo: l'Ai per l'analisi linguistica di Google, LaMDA, ha ormai trasceso i limiti di un semplice programma per computer, sviluppando una mente senziente e l'autocoscienza. L'ingegnere Blake Lemoine, attualmente sospeso, lavora al progetto LaMDA, un'intelligenza artificiale che secondo lui avrebbe raggiunto la "singolarità". Perchè è un caso di "effetto Eliza" ...