Maturità 2022, la guida all'esame di Stato dopo due anni di pandemia: mascherine, distanziamento e toto tracce (Di lunedì 20 giugno 2022) Mercoledì prossimo per 539.678 studenti inizia la Maturità. Un esame, quest'anno, che torna ad essere uguale ai tempi pre Covid con due scritti e l'orale. Così ha voluto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ma anche molti professori e intellettuali che nei mesi scorsi avevano lanciato appelli affinché tornasse il famoso "tema". Tante le domande che i ragazzi si stanno ponendo in queste ore a partire dalla questione che assilla tutti i candidati da sempre: quali saranno gli argomenti scelti per la prima prova? Ilfattoquotidiano.it ha riassunto qui di seguito le risposte alle principali domande sul tema, dalle disposizioni sanitarie alle consuete regole per l'esame di Stato. Prima prova: le ipotesi Ogni anno si rincorrono i pronostici sulla prima prova. Il ministro Bianchi ha detto che saranno tracce che saranno in grado di dare ...

