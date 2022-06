Mascherine e igienizzanti | scendono le vendite Ma è boom di tamponi fai - da - te Federfarma | ' Così i positivi sfuggono al monitoraggio'

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tornano a salire ledifai da te in farmacia . Il dato riportato da, segnala come nonostante la caduta delle restrizioni e l'arrivo dell'estate, la preoccupazione per il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 16.571 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - augusto_amato : Covid: giù le vendite igienizzanti e mascherine, salgono i test fai da te - Sanità - - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Giù le vendite di igienizzanti e mascherine, salgono i test fai da te. Lo rilevano i dati elaborati da IQVIA per l'ANSA #… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Mascherine e #igienizzanti, scendono le vendite. Ma è boom di #tamponi fai-da-te. Federfarma: «Così i positivi sfuggon… - ilmessaggeroit : #Mascherine e #igienizzanti, scendono le vendite. Ma è boom di #tamponi fai-da-te. Federfarma: «Così i positivi sfu… -

ilmessaggero.it

I dimessi e i guariti sono 17.153.636, con un incremento di 35.545 IN CALO LE VENDITE DELLE, SALGONO I TEST FAI DA TE Scendono le vendite dinelle farmacie,...- Scendono le vendite dinelle farmacie, mentre salgono quelle di tamponi fai da te, per i quali dal 13 al 19 giugno sono stati spesi un totale di 4,5 milioni di ... Mascherine e igienizzanti, scendono le vendite. Ma è boom di tamponi fai-da-te. Federfarma: «Così i positivi s Le due nuove varianti mettono a rischio l'estate "C'è un fisiologico rialzo, a questo si aggiungono due varianti che hanno una maggiore diffusività. Siamo a due anni e mezzo di pandemia, è difficile f ...Tornano a salire le vendite di tamponi fai da te in farmacia. Il dato riportato da Federfarma, segnala come nonostante la caduta delle restrizioni e l'arrivo dell'estate, la ...