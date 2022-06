Marotta: “Lautaro resta. Obiettivo dare squadra competitiva a Inzaghi nel rispetto dei costi” (Di lunedì 20 giugno 2022) Beppe Marotta ospite Radio Anch’io Sport L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto nella trasmissione radiofonica Radio Anch’io Sport, in onda su Radio Rai. Tanti gli argomenti toccati dal dirigente nerazzurro: punto focale il calciomercato con il punto sulle trattive in entrata e quelle in uscita, senza dimenticare di parlare della situazione del calcio italiano. Ecco le sue parole. Sarà oggi il giorno dell’annuncio di Lukaku?Posso dire assolutamente di no, dico invece in modo più generale che io, Ausilio e Baccin abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto della sostenibilità del nostro club, degli equilibri finanziari del club. Da qui si intrecciano sondaggi e trattative. Noi manager di calcio dobbiamo avere l’ambizione di tentare tutte le ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Beppeospite Radio Anch’io Sport L’amministratore delegato dell’Inter Beppeè intervenuto nella trasmissione radiofonica Radio Anch’io Sport, in onda su Radio Rai. Tanti gli argomenti toccati dal dirigente nerazzurro: punto focale il calciomercato con il punto sulle trattive in entrata e quelle in uscita, senza dimenticare di parlare della situazione del calcio italiano. Ecco le sue parole. Sarà oggi il giorno dell’annuncio di Lukaku?Posso dire assolutamente di no, dico invece in modo più generale che io, Ausilio e Baccin abbiamo il dovere di costruire unaneldella sostenibilità del nostro club, degli equilibri finanziari del club. Da qui si intrecciano sondaggi e trattative. Noi manager di calcio dobbiamo avere l’ambizione di tentare tutte le ...

