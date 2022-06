Ma quali liste di proscrizione! La "narrativa inedita" sui talk show è più in forma che mai (Di lunedì 20 giugno 2022) Tra il 12 e il 16 giugno, sui talk show televisivi hanno continuato a tenere banco “narrative inedite” riguardanti le cosiddette liste di proscrizione per le quali si è arrivati a chiedere le dimissioni dello stesso presidente del Consiglio Mario Draghi. Da segnalare inoltre come la scarsa affluenza alle elezioni amministrative sia stata da alcuni interpretata come una protesta contro la scelta del governo italiano di inviare armi a Kyiv. Oltre alle consuete accuse alla Nato per aver provocato la Russia e causato di fatto l'intervento militare in Ucraina, non sono poi mancate le richieste di osteggiare non solo l’ingresso del governo di Kyiv nell’Unione europea ma anche quello di Finlandia e Svezia nella Nato. Sulla questione delle liste di proscrizione relative all’articolo pubblicato dal Corriere ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 giugno 2022) Tra il 12 e il 16 giugno, suitelevisivi hanno continuato a tenere banco “narrative inedite” riguardanti le cosiddettedi proscrizione per lesi è arrivati a chiedere le dimissioni dello stesso presidente del Consiglio Mario Draghi. Da segnalare inoltre come la scarsa affluenza alle elezioni amministrative sia stata da alcuni interpretata come una protesta contro la scelta del governo italiano di inviare armi a Kyiv. Oltre alle consuete accuse alla Nato per aver provocato la Russia e causato di fatto l'intervento militare in Ucraina, non sono poi mancate le richieste di osteggiare non solo l’ingresso del governo di Kyiv nell’Unione europea ma anche quello di Finlandia e Svezia nella Nato. Sulla questione delledi proscrizione relative all’articolo pubblicato dal Corriere ...

GianCrown : RT @ilfoglio_it: Dal 'maccartismo all'amatriciana' di Dibba, ai presunti attacchi contro Orsini, 'perché si sta verificando quello che avev… - ilfoglio_it : Dal 'maccartismo all'amatriciana' di Dibba, ai presunti attacchi contro Orsini, 'perché si sta verificando quello c… - Namast70961553 : RT @Milena51302003: @jacopo_iacoboni Poi di quali democrazie parli? Quelle che stilano le liste di proscrizione? Quelle che se non sei un g… - msarigu72 : @Ainely88 Non me lo spiego. Magari non conoscono l'uso delle liste. Io ho alcune liste apposite con le quali posso… - Milena51302003 : @jacopo_iacoboni Poi di quali democrazie parli? Quelle che stilano le liste di proscrizione? Quelle che se non sei… -