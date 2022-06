M5S: Salvini, 'di chi vince tra Di Maio e Conte non me ne può fregare di meno (Di lunedì 20 giugno 2022) Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il titolo del Tg1 stasera sarà lo scontro fra Conte e Di Maio. La mia risposta è che non me ne può fregare di meno di chi vince tra Conte e di Maio. A me interessa lo sconto benzina, lo sconto luce e lo sconto gas". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, chiudendo a Parma l'iniziativa del partito 'È l'Italia che vogliamo'. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il titolo del Tg1 stasera sarà lo scontro frae Di. La mia risposta è che non me ne puòdidi chitrae di. A me interessa lo sconto benzina, lo sconto luce e lo sconto gas". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, chiudendo a Parma l'iniziativa del partito 'È l'Italia che vogliamo'.

Pubblicità

ItaliaViva : La maggioranza e il governo vanno avanti e senza scossoni. Conte e Di Maio se le danno di santa ragione per la lead… - diMartedi : #DiBattista su #elezioni2022: 'La Meloni ha vinto con una valanga di voti, rubandone parecchi a Salvini, chi votava… - TV7Benevento : M5S: Salvini, 'di chi vince tra Di Maio e Conte non me ne può fregare di meno - - JackTehSparrow : RT @jacopo_iacoboni: Il tema odierno imho non è l’implosione del M5S, e neanche l’atlantismo di Di Maio, il tema è questa domanda: perché… - sciltian : @AlfaroliMarco @carlo1493 @ItaliaViva @matteorenzi Berlusconi è anche populista, ma è soprattutto interessato a sal… -