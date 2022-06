Lituania, a Kaliningrad stiamo solo applicando le sanzioni (Di lunedì 20 giugno 2022) "La Lituania non sta facendo nulla di strano a Kaliningrad, e non è la prima volta che dalla Russia arrivano queste accuse. Semplicemente dal 17 di giugno sono entrare in vigore le sanzioni e noi le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) "Lanon sta facendo nulla di strano a, e non è la prima volta che dalla Russia arrivano queste accuse. Semplicemente dal 17 di giugno sono entrare in vigore lee noi le ...

Pubblicità

GiovaQuez : 'L'UE rimedi al blocco del transito da Kaliningrad o la Russia avrà le mani libere per risolvere il problema in alt… - repubblica : Blocco di Kaliningrad, alta tensione: la Lituania ferma i treni diretti all'enclave russa. Assalto ai supermercati.… - Corriere : La Lituania isola l’exclave di Kaliningrad. L’ira dei media russi: così nascono i conflitti - TiAiuto1 : RT @agambella: 'La Russia ha consegnato un ultimatum alla Lituania sul blocco dei trasporti di Kaliningrad. Il ministero degli Esteri ha mi… - giordi63 : RT @riannuzziGPC: @giordi63 >> Il problema per Kaliningrad sono gli approvvigionamenti: arrivano dalla Russia tramite Bielorussia e Lituani… -