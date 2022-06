Iveco intende tornare a produrre autobus in Italia (Di lunedì 20 giugno 2022) TORINO (ITALPRESS) – Iveco Group comunica che è in corso di presentazione a favore del proprio marchio Iveco Bus una richiesta di accesso ai contratti di sviluppo del Mise, nell’ambito delle opportunità fornite dal Pnrr. L’obiettivo è avviare investimenti manifatturieri e attività di ricerca e sviluppo che si avvarranno delle competenze e dei prodotti della filiera automotive nazionale, con particolare attenzione al settore della componentistica dedicata. L’investimento si propone di sostenere la transizione energetica nel segmento del trasporto collettivo di persone in Italia; di sviluppare e introdurre tecnologie avanzate di propulsione sul territorio nazionale e di rilanciare l’alleanza tra le diverse aree del Paese, dal momento che i siti del Gruppo interessati dal progetto sono quelli di Torino e di Foggia, oggi specializzati ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) TORINO (ITALPRESS) –Group comunica che è in corso di presentazione a favore del proprio marchioBus una richiesta di accesso ai contratti di sviluppo del Mise, nell’ambito delle opportunità fornite dal Pnrr. L’obiettivo è avviare investimenti manifatturieri e attività di ricerca e sviluppo che si avvarranno delle competenze e dei prodotti della filiera automotive nazionale, con particolare attenzione al settore della componentistica dedicata. L’investimento si propone di sostenere la transizione energetica nel segmento del trasporto collettivo di persone in; di sviluppare e introdurre tecnologie avanzate di propulsione sul territorio nazionale e di rilanciare l’alleanza tra le diverse aree del Paese, dal momento che i siti del Gruppo interessati dal progetto sono quelli di Torino e di Foggia, oggi specializzati ...

